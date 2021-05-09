Жители Испании в ночь на воскресенье 9 мая отметили завершение режима чрезвычайного положения в стране, который был введен из-за коронавируса и длился с октября прошлого года.

Об этом пишет газета El País.

Режим ЧП в стране истек в субботу в 22:00 по местному времени.

В Мадриде в ночь на воскресенье люди вышли на улицы города, в частности, на центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, она была заполнена сотнями горожан, которые принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали различные лозунги.

В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали и пили алкоголь на улицах без масок, пренебрегая социальной дистанцией.

Такие сцены этой ночью можно было наблюдать в большом количестве испанских городов от Мурсии до Саламанки.

Завершение чрезвычайного положения для испанцев означает не только возможность выпить в баре или собраться на барбекю в парке с друзьями, но и путешествовать между регионами. Режим ЧС накладывал запрет на несущественные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможности увидеть своих родственников, которые живут в других городах, когда режим будет снят.

Однако, руководство некоторых регионов может попросить местные суды наложить ограничения на такие передвижения из опасений, что ситуация с коронавирусом может вновь выйти из-под контроля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании полиция задержала мужчину, который намеренно заразил коронавирусом 22 человека.

Между тем, в ВОЗ заявили об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете.