В неподконтрольном Донецке на посвященном Дню Победы шествию "Бессмертного полка" украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян пронесла портрет дедушки-ветерана президента Украины Владимира Зеленского.

Так Семен Иванович Зеленский - родной дед украинского президента "оказался" в Донецке.

Принесшая его портрет Татьяна Монтян считает, что героический дед Владимира Зеленского достоин того, чтобы быть в строю фронтовиков, которые сражались с фашизмом.

Согласно данным исторического сайта-архива "Память народа", Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной Звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

В документальном описании его военного пути говорится, что Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 1944 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов нацистов. А 1 февраля за селом Александровка уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Также он отбил 4 атаки и захватил трофейный состав.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине в День Победы 9 мая 2021.

Напомним, что в День Победы Владимир Зеленский возложил цветы в парке Вечной Славы.