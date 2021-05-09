Власти Китая заявили, что намерены обнародовать результаты переписи населения уже через два дня, 11 мая. Саму процедуру проводят раз в десять лет.

Об этом говорится в сообщении Управления информации Государственного совета, передает Reuters.

"Ожидается, что Китай опубликует результаты своей переписи населения, проводимой раз в десять лет, 11 мая согласно сообщению Информационного бюро Государственного совета", - заявили эксперты.

В то же время чиновники из бюро ранее сообщали, что результаты будут обнародованы на брифинге для СМИ, который был запланирован на начало апреля. Однако позже решение было отложено из-за необходимости провести дополнительную подготовительную работу.

Напомним, власти Китая готовятся объявить о сокращении населения впервые с середины прошлого века, когда экономическая политика Мао Цзэдуна привела к сильнейшему голоду и гибели десятков миллионов человек.

Также "Страна" писала, что в 2019 году население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек. Ожидается, что общая численность населения Китая, согласно последней переписи, составит менее 1,4 млрд человек.