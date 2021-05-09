Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков журналистам 9 мая в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая, как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране - будь то Россия, Беларусь или европейские государства", - сказал Разумков

Он напомнил, что Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери - "и в плане экономики, и главное, людей". По словам Разумкова, в Украине нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.

Отвечая на вопрос, что для него означает 9 Мая, Разумков сказал: "С детства для меня это праздник. У меня и бабушка, и дедушка прошли войну, и я много слышал о войне... Они рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу. В моей семье это всегда был праздник. Может, с политической точки зрения следует говорить другое, но я привык придерживаться тех принципов, которые у меня есть".

Он подчеркнул, что в этот день, как и 8 мая, в День памяти и примирения, вспоминают о тех, кто отдал жизни, "чтобы сегодня мы могли праздновать".

Разумков отметил, что в настоящее время остались единицы тех, кто прошел войну, "но для них - это все равно было праздником". "И мы должны это помнить, уважать. И историю надо знать, какой бы она не была - со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений", - сказал председатель Верховной Рады.

Ранее сегодня Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом.

Также мы писали, что согласно опросам, более 60% украинцев назвали войну против нацистской Германии Великой отечественной войной.