Подразделения Министерства внутренних дел Украины приступили к обеспечению правопорядка во время массовых мероприятий в честь Дня Победы 9 мая. В этот день правопорядок будут обеспечивать более 12,5 тысячи правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания оперативных штабов.

Его цитирует пресс-служба МВД.

"Правопорядок обеспечивает более 12,5 тысячи правоохранителей. Оперативные штабы уже приступили к выполнению задач, все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к старикам", - отметил Яровой.

По информации Ярового, всего на территории Украины в воскресенье 9 мая на День Победы запланировано проведение 667 мероприятий, с участием более 66,9 тысячи человек.

"На местах полиция должна проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - сказал он.

Фото: mvs.gov.ua

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Напомним, что возле парка Славы в Киеве националисты устроили провокацию и зиговали в сторону ветеранов.