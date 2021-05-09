Во Флориде по меньшей мере пять человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Авентура.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Полиция Авентуры реагирует на инцидент в торговом центре. Всех посетителей и сотрудников выводят с территории. Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщила пресс-служба городской полиции.

shooting at aventura mall.. pic.twitter.com/Yhel1RVoXJ — Naty Denegri (@natydenegri) May 8, 2021

На данный момент известно, что полицейским удалось задержать "нескольких подозреваемых". Правоохранители допрашивают их.

По предварительным данным известно, что между двумя группами людей возникла драка, участники которой впоследствии открыли огонь.

"Представитель одной из групп достал пистолет, в ответ член другой группы также вынул оружие и выстрелил", - рассказали правоохранители.

Пострадавшие находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет. Окончательные причины инцидента остаются неизвестными.

Напомним, 18 апреля в Техасе произошла стрельба, в результате чего трое человек погибли

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