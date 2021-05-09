В Татарстане в Чистопольском районе в результате ДТП погибли пять человек. Еще четверо пострадали. Трагедия произошла из-за столкновения микроавтобуса Renault с грузовиком MAN.

Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения, передает "Коммерсант".

В МЧС сообщили, что ДТП произошло на 127 км федеральной автодороги Р239 Казань - Оренбург.

"Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребенок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, - средней степени тяжести", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что все погибшие и пострадавшие - пассажиры и водитель микроавтобуса. Один пострадавший находится в реанимации, трое - в палатах в стабильном состоянии.

Как сообщала "Страна", под Киевом водитель, убегая от полиции, устроил три ДТП. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что под Одессой сгорел двухэтажный автобус, который вез пассажиров в Киев.