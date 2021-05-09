В парламенте Шотландии большинство мест получили сразу две партии, которые выступают за независимость страны от Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Так, Шотландская независимая партия получила 64 места - это на одно меньше, чем нужно для большинства. Но это больше, чем на выборах в 2016 году. Консерваторы взяли 31 место, лейбористы - 22, "зеленые" - 8, а либерал-демократы получили всего 4 мандата.

Уточним, что всего в парламенте 129 мест.

Лидер шотландской Национальной партии Никола Стерджен уже назвала победу "исторической и выдающейся". По ее словам, правительство будет сосредоточено на борьбе с коронавирусом, а также на проведении нового референдума о независимости.

Напомним, на парламентские выборы правящая Шотландская национальная партия (ШНП), шла с лозунгами за независимость страны от Великобритании.

Ранее Никола Стерджен заявила, что собирается провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году.

18 сентября 2014 года прошел первый референдум, тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. После этого Шотландская национальная партия поставила цель провести новое голосование.