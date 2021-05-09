Количество погибших в результате взрыва у женской школы в Кабуле возросло до 58 человек, и еще по меньшей мере 150 человек ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

По словам очевидцев, практически все жертвы были школьницами, которые возвращались домой после окончания учебы.

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу, 8 мая обвинил в нападении повстанцев Талибана, однако представитель движения опроверг причастность талибов к теракту, заявив, что группировка осуждает любые нападения на мирных жителей Афганистана.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в неспособности положить конец насилию и продолжающейся войне в стране.

Напомним, 8 мая в результате взрыва вблизи средней школы в столице Афганистана десятки людей погибли и получили ранения.

"Сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем еще два взрыва произошли возле школы для девочек в Кабуле", - сказала школьная учительница.

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