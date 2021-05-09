С понедельника, 10 мая, при въезде на Кипр у привитых от COVID-19 туристов не будут требовать соблюдать самоизоляцию или делать тест на ковид.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Ослабление будет касаться всех вакцинированных туристов, которые имеют подтверждения прививки в ЕС, странах еврозоны (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а также Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Беларуси, Сербии, Катара, Бахрейна США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта.

"Эти пассажиры должны иметь сертификат о прививках, разрешенных Европейским регулятором медпрепаратов EMA (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen) или Sputnik V, и закончить все необходимые дозы", - заявили в пресс-службе.

Если получение препарата является двухдозовым, то пассажиры должны получить обе дозы и могут путешествовать через неделю после второй прививки. Тем, кто получил однодозовую вакцину Janssen разрешается въезжать через две недели после прививки.

Все пассажиры должны заполнить CyprusFlightPass за 24 часа до своего вылета.

Как сообщала "Страна", в Украине число официально выявленных больных выросло за сутки больше чем на 5 000 человек. Умерли за восьмые сутки мая 193 человека (официально с начала эпидемии в Украине - 46 393 пациента).

Напомним, что в соседнем с Индией Непале заболеваемость коронавирусом выросла в 30 раз, в больницах не хватает кислорода.