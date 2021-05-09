По состоянию на утро воскресенья, 9 мая, на горе Поп Иван Черногорский продолжает сохраняться "минусовая" температура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 07:10 09.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении.

Уточним, что днем ранее гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Ночью выпало до 20 см снежного покрова, а температура воздуха опустилась до -3 градусов по Цельсию.

Напомним, в Карпатах отдыхающие в горах обнаружили на своем пути тело туриста. Спасатели доставили его в село Богдан Раховского района и передали полиции. В службу спасения Закарпатья позвонили коллеги из Ивано-Франковска и сказали, что люди, которые проходили туристическим маршрутом село Деловое - гора Поп-Иван - гора Стуг, что в Раховском районе, обнаружили тело человека.

Также "Страна" писала, что гору Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом в апреле. А температура опустилась до -5 мороза.

Кроме этого мы сообщали, что циклон Gregor принес в Украину дожди и похолодание.