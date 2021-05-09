Международное сообщество и лидеры других государств должны дать оценку бездействию правоохранительных органов в Украине, которые позволяют национал-радикалам творить бесчинства на улицах, нападать и избивать членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и тех представителей СМИ, которые им не нравятся.

Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" высказал адвокат Иван Либерман, передает Regnum.

Адвокат отметил, что незаконные действия радикальных националистических организаций покрываются руководством правоохранительных органов Украины, поэтому оценку этим действиям должно дать международное сообщество.

"Генеральный директор американо-еврейского комитета Дэвид Харрис уже выразил свою позицию, и мы ожидаем его приезда в Украину. Мы будем совместно делать большую конференцию. Для того, чтобы президенты различных стран мира, лидеры государств дали оценку правоохранительным органам Украины. Должна быть оценка, а уже потом - ответная реакция", - сказал Либерман.

Также он добавил, что критика оппозиции или отдельных политиков - это "нормально и приемлемо", но она должна выражаться цивилизованно, а не в избиении неугодных.

"Если кто-то хочет критиковать - пусть выражает свою позицию официально: на бумаге, в постановлениях, в каких-то решениях - цивилизованно. Недопустимо просто выходить и уничтожать имущество, бить людей до полусмерти. Я действительно беспокоюсь за жизнь и здоровье каждого журналиста, который сегодня объективно освещает правду - это действительно реальный риск", - объяснил адвокат, порекомендовав журналистам не терять бдительность.

Ранее "Страна" сообщала, что в РФ назвали марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся 28 апреля в Киеве, "захватом власти от националистов".

Также мы писали о том, что в Госдуме РФ прокомментировали марш националистов в Одессе, назвав его "позором для Украины и Запада".