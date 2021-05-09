Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live на телеканале NBC, в ходе которой признался, что страдает от синдрома Аспергера.

Об этом свидетельствует пост, опубликованный на странице программы в Twitter.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня - историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", - сказал он.

В ходе выступления Илон Маск также пошутил, что зачастую пишет у себя в Twitter неоднозначные вещи.

"Но так уж работает мой мозг. Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?", - добавил он.

Уточним, что синдром Аспергера это психологической расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, а также восприятии окружающего мира. Такой диагноз поставили и эко-активистке Грете Тунберг.

Напомним, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Tesla продала 10% своих активов в биткоинах.