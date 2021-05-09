На рассвете в субботу, 8 мая, в канун Дня Победы, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, корабль-флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил судно береговой охраны США "Hamilton".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - заявили пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Эти действия пристально отслеживали и сопровождали корабли России.

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - подытожили в Госпогранслужбе.

Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Как сообщала "Страна", в ГБР расследуют гибель пограничника под Одессой как результат халатного отношения к воинской службе. Тогда во время инспектирования акватории перевернулась лодка с четырьмя пограничниками.