В воскресенье, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня победы над нацизмом.

Соответствующий пост он разместил у себя в Telegram-канале.

Президент записал длинное 11-минутное видео по 9 мая. Опять много зарисовок. Глава державы долго перечисляет картинки мирной жизни столицы сегодня и говорит, что это существенно отличается от Киева 1943 года, который был оккупирован нацистами.

Зеленский показал даже фотографии людей, которые воевали "в составе антигитлеровской коалиции". Отметим, что освобождала Украину не коалиция, а только Красная армия, которую глава государства в данном контексте не упомянул.

Президент напомнил, что погибло более 8 миллионов украинцев. И поэтому слово "Победа" нужно, по его мнению, воспринимать "без эйфории и головокружения". Он также отпустил шпильку в адрес выражения "Можем повторить": "желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею, а не войны".

"Победителей украшает скромность", - дает наставления Зеленский. Но, видимо, оно адресуется не к ветеранам АТО, которые по несколько раз в год маршируют по Киеву.

"Это не карнавал, не костюмированная вечеринка, и не повод ехать на шашлыки", - полемизирует с некими несознательными гражданами Зеленский.

"Это война была не о том, чья армия победит, а чья философия победит", - говорит президент. Неизвестно, согласились бы с ним бойцы Красной, да и любой другой армии того времени.

Зеленский уверен, что "нацизм проиграл навсегда, с расизмом и ксенофобией".

Он говорит, что все народы, без приставки "больше" или "меньше" были важны для победы. И поэтому "мы не позволим минимизировать роль украинцев, которые в составе советской армии и войск союзников Антигитлеровской коалиции" не дали нацистам господствовать.

Далее Зеленский начал перечислять украинцев, которые героически воевали в разных армиях. Этот отрывок стал практически идентичным с прошлогодним обращением.

Следующая мысль Зеленского - параллели с тем, что сейчас происходит на Донбассе. Он сказал, что Мариуполь сегодня "отмечает два дня победы". Дал понять, что как освободили Киев, так освободят Донецк, Ялту и другие города в Крыму и на Донбассе.

То есть Зеленский провел параллель между нацистами и Россией, а также властями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

До этого мы писали, что в Министерстве обороны Украины опубликовали пост о Дне Победы, в котором не вспомнили о Германии, но упомянули Россию.