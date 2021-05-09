Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", который он и обещал ранее. Об этом сообщает государственное агентство новостей БелТА.

Данным декретом предусматривается, что в случае гибели главы государства в результате покушения, акта терроризма, внешней агрессии или иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Решение о проведении выборов примет Совет безопасности с участием губернаторов. Документ вступает в силу с момента его подписания.

17 апреля президент Белоруссии заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению Лукашенко, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси намеченный на 9 мая. В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.

Как сообщала "Страна", Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы, напомнив об угрозе национального эгоизма. Президент отметил, что за право жить и развиваться "наши государства заплатили ужасную цену - миллионы погибших, множество сожженных городов и сел, тотальное разрушение экономики". Потери, понесенные Беларусью и Украиной в Великой Отечественной войне были самыми тяжелыми в истории стран.