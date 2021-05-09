В США сотрудники сети фаст-фуда McDonald's решили провести общую забастовку с требованием о повышении минимальной зарплаты до $15 в час. Ее назначили на 19 мая.

Об этом сообщает Action Network.

"Ни один работник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный уровень оплаты труда до справедливого значения", - заявили активисты.

Инициаторы протеста утверждают, что в 2020 году компания McDonald's получила почти пять миллиардов долларов прибыли и "выплатила миллиарды своим акционерам". Законопроект о повышении минимальной заработной платы до $15 в час в парламенте США рассматривали несколько раз.

Последний раз его подали в январе 2021 года, но пока ни одна из палат не проголосовала за это. При этом несмотря на отсутствие каких-либо законодательных действий заявляется, что повышение зарплаты поддерживает Демпартия, а также действующий президент США Джо Байден.

Как сообщала "Страна", в США неизвестные расстреляли семилетнюю девочку и ранили ее отца на парковке возле McDonald's. Несколько пуль попали в девочку, и она погибла на месте. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что в центре Одессы уставший от сложной жизни мужчина захотел взорвать гранату в McDonald’s.