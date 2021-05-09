Крейсер ВМС США USS Monterey задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого находились российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщила пресс-служба 5 флота ВМС США у себя в Twitter.

"Среди изъятого оружия десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы", - рассказали в пресс-службе.

В то же время экипаж судна допросили, после чего людей решили отпустить. На данный момент американские военные пытаются понять, куда направлялась партия оружия и кому это все предназначалось.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Напомним, в Персидском заливе военные корабли США совершили предупредительные выстрелы, поскольку к ним быстро приблизились три катера иранского Корпуса стражей исламской революции.

"Страна" писала о том, что выпущенные Ираном баллистические ракеты в рамках ежегодных военных учений в Индийском океане упали неподалеку от кораблей Военно-морских сил США и проходившего рядом торгового судна.