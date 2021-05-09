В Министерстве обороны Украины опубликовали пост о Дне Победы, в котором не вспомнили о Германии, но упомянули Россию.

"Часть нашей территории оккупирована Российской Федерацией и там, как и десятилетия назад, совершаются беззакония, преследования и преступления против людей", - пишут украинские военные, видимо, намекая, что и 76 лет назад нас тоже оккупировала Россия.

Также в Минобороны зачем-то напомнили, что преследование людей по языковому признаку - это "международное уголовное преступление".

Мы разбирались, как Украина празднует День Победы и что происходит в стране 9 мая. Омрачить праздник могут два фактора. Националисты, которые каждый год 9 мая устраивают "патрули" против коммунистической символики - на этой почве постоянно вспыхивают конфликты. А также полиция, которая за эту символику открывает уголовные дела.

В парке Вечной Славы предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий у Вечного огня в Киеве провел панихиду по жертвам Великой Отечественной войны.

Также напомним, как День Победы отмечали в Берлине до коронавируса.