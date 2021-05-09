Утром в воскресенье, 9 мая, после отбытия президента Украины Владимира Зеленского, в парке Вечной Славы прошла панихида по погибшим.

Торжественное богослужение возглавил предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

К слову, меры безопасности в парке достаточно значительные. Вся территория вокруг парка Вечной Славы в оцеплении правоохранителей.

Неподалёку от станции метро Арсенальная установили металлодетектор, также у людей проверяют личные вещи.

Наряды полиции стоят через каждых 50-100 метров. Также дежурит группа взрывотехников.

В этом году никто не проводит дезинфекцию территории парка, как это было в 2020 году.

Мы ведем онлайн- репортаж о том, как Украина празднует День Победы. По всей стране запланированы автопробеги, флешмобы памяти, телемарафоны и концерты на ТВ. Детальную программу празднования Дня Победы мы публиковали в материале Бессмертный полк и националисты.

Напомним, как в Берлине отмечали День Победы 9 мая в последнем докоронавирусном году. Уже с 10.00 по местному времени (1.00 по Киеву) в центр города, к району Бундестага и Бранденбургских ворот, со всех сторон начали сходиться люди. На улицах города заметили и "отряд из прошлого". С бойцами Красной Армии с удовольствием фотографировались туристы.

Жительница Берлина Корнелия рассказала, что поддерживает праздник, так как считает его днем освобождения Германии от нацистов.