Президент Украины Владимир Зеленский к 08:30 Дня Победы 9 мая 2021 года уже покинул парк Вечной Славы. Весь процесс с возложением цветов длился не более 10 минут, после чего глава державы уехал.

Когда президент подходил к своему кортежу один из журналистов призвал Зеленского пообщаться с прессой, но президент проигнорировал призыв.

Также с Владимиром Зеленским был глава его Офиса Андрей Ермак.

"Страна" ведет репортаж о праздновании Дня Победы в Украине и мире. Второй год этот праздник проходит во время карантина из-за продолжающихся смертей от COVID-19. Поэтому киевские власти запретили проводить шествие "Бессмертного полка" по Киеву. Тем не менее, люди все равно пойдут возлагать цветы - к Вечному огню, памятнику Ватутину-освободителю и другим мемориалам.

Ранее мы разбирались, как будут праздновать День Победы в Украине. Журналисты Youtube-телеканала "Перший незалежный" подготовили исторические передачи и будут подробно освещать 9 Мая. А телеканал "Интер" по традиции покажет большой праздничный концерт.

Так же мы рассказывали, что локдаун в Киеве продлили до мая и затронет ли он Пасху и День победы.