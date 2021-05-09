В воскресенье, 9 мая, обломки ступени китайской ракеты, которая вывела на орбиту Земли базовый модуль будущей космической станции Китая (аналога МКС), благополучно упали в Индийский океан.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на государственные СМИ Китая.

В китайском космическом управлении сообщают, что части ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по Пекинскому времени (05:24 по Киеву). Координаты падения - 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты. Значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Отработавшая ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее вес составляет около 18 тонн, высота - 33,2 метра, диаметр - 5 м.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Как сообщала "Страна", в Роскосмосе также обещают орбитальную станцию к 2030 году, ее будут обслуживать роботы. Создание новой станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года. Саму МКС планируется закрыть из-за того, что ее оборудование изношено на 80%.

Напомним, что в Пентагоне назвали космос зоной боевых действий.