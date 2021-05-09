По состоянию на утро воскресенья, 9 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 372 человека.

Напомним, что 8 мая, в стране было выявлено 8 710 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 3 338 человек. Умерли за отчетные сутки 193 человека (с начала эпидемии 46 393 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 9 181 человек (с начала эпидемии - 1 759 751 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 244 ребенка и 57 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (798 человек), Донецкой области (401), Харьковской области (361), Одесской области (342) и Львовской области (329).

Ранее мы сообщали, что Ватикан поддержал призыв отказаться от права собственности на вакцины против Covid-19.

Так же мы рассказывали, что Билл Гейтс считает создание вакцины от Covid величайшим изобретением человечества, а микропроцессоры один из богатейших людей планеты поставил на второе место.