Сегодня Украина отмечает 76-ю годовщину победы над Германией и ее союзниками во Второй мировой войне. Или, как ее называет большинство украинцев - Великой отечественной.

Второй год этот праздник проходит во время карантина. Поэтому власти столицы запретили проводить шествие "Бессмертного полка" по Киеву. Тем не менее, люди все равно пойдут возлагать цветы - к Вечному огню, памятнику Ватутину и другим мемориалам. Как это было и в прошлом году.

По всей стране запланированы автопробеги, флешмобы памяти, телемарафоны и концерты по ТВ. Детальную программу празднования Дня Победы "Страна" публиковала в материале Бессмертный полк и националисты.

Омрачить праздник могут два фактора. Националисты, которые каждый год 9 мая устраивают "патрули" против коммунистической символики - на этой почве постоянно вспыхивают конфликты. А также полиция, которая за эту символику открывает уголовные дела.

"Страна" следит за празднованием Дня Победы в режиме онлайн. Материал обновляется.

Телемарафон "Наша победа"

08:53 Со стороны Лавры проезд к парку Славы перекрыла полиция. А на входе со стороны метро Арсенальная полиция проверяет сумки.

08:48 Минобороны Украины опубликовало пост о Дне Победы, в котором не вспомнило о Германии, но помянуло Россию.

"Часть нашей территории оккупирована Российской Федерацией и там, как и десятилетия назад, совершаются беззакония, преследования и преступления против людей", - пишут украинские военные, видимо, намекая, что и 76 лет назад нас тоже оккупировала Россия.

Также МО зачем-то напомнило, что преследование людей по языковому признаку - это "международное уголовное преступление". Это шпилька в адрес мовного омбудсмена Креминя, который проводит тотальную украинизацию?

08:43 Вся территория вокруг парка Вечной Славы в оцеплении правоохранителей. Неподалёку от станции метро Арсенальная установили металлодетектор и проверяют личные вещи.

Наряды полиции стоят через каждых 50-100 метров. Также дежурит группа взрывотехников.

В этом году пока никто не проводит дезинфекцию территории парка, как это было в прошлом году.

08:38 Панихида у Вечного огня. Видео "Страны".

08:32 УПЦ у Вечного огня в Киеве начала панихиду по жертвам Великой отечественной войны. Возглавляет службу митрополит Онуфрий - предстоятель церкви.

08:30 Президент Владимир Зеленский приехал возложить цветы в парк Вечной Славы. Весь процесс длился не более 10 минут, после чего Зе уехал.

Когда президент подходил к своему кортежу, один из журналистов призвал Зеленского пообщаться с прессой но президент проигнорировал призыв.

08:25 Спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал воспоминания о своих бабушке и дедушке.

"С детства от своих дедушки и бабушки я слышал много рассказов о борьбе за жизнь, потери, страх, боль, мужество, самопожертвование и гордость за победу. Эти истории были не придумано, они были частью их жизни во время Второй мировой войны...

Едва ли не каждая семья в нашей стране имеет свою связь со Второй мировой. В этот день я всегда вспоминаю своих дедушку и бабушку, которые рисковали своей жизнью долгие годы войны. И хотя их уже нет с нами, они продолжают жить до тех пор, пока мы о них помним".

08:23 Нардеп из "Евросолидарности" Владимир Вятрович назвал День Победы "вакантной датой в календаре украинцев до капитуляции России".

08:21 В связи с ажиотажем завис портал поиска документов на воевавших граждан СССР.

08:14 У мовного омбудсмена Тараса Креминя тоже сегодня день матери.

08:11 Символично, что в Черном море как раз сегодня начинаются учения Украины с американскими ВМС, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

08:06 Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что сегодня Украина воюет на Донбассе не за мир, а за победу. И привел аналогии со Второй мировой войной.

Отметим, что риторика его начальства - президента Зеленского - была несколько иная: он как раз обещал "просто перестать стрелять" и остановить войну. А не воевать до победы.

08:03 Глава фракции "Оппозиционной платформы" в Раде Юрий Бойко записал ролик с поздравлением ко Дню Победы.

"Одно из самых ярких воспоминаний моего детства — когда дед-фронтовик взял меня, первоклассника, на праздничный парад. Это была 20-я годовщина Победы. Он с орденами ведет меня за руку через площадь. Не могу передать словами гордость, которую чувствовал тогда. Дед всегда был для меня примером. Его подарок — наручные часы — я ношу уже несколько десятков лет.

Их поколение совершило воистину великий Подвиг, память о котором мы обязаны сберечь. Долг нашего поколения — установить мир и никогда не забывать о ценности жизни.

В этот день я хочу сказать каждому ветерану, каждому, кто прошел войну: Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!"

08:01 Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан по кличке "Штирлиц" опубликовал видео взятия Украиной Мариуполя 9 мая 2014 года.

07:56 Министр Кабмина Олег Немчинов поменял на своем профиле в ФБ аватарку - поставил вместо себя фотографию своего дедушки - героя Советского Союза Ивана Немчинова.

"Мой дед Иван Николаевич Немчинов прошел 1941-1945 годы от командира полковой батареи 340 стрелкового полка 46 сд до командира 899 артиллерийского полка 337 стрелковой дивизии. Вечная память героям, которые боролись за нашу свободу!", - написал он.

07:52 В Кривом Роге еще в 4 часа утра устроили салют и начали возлагать цветы к Вечному огню. Фото опубликовал в соцсетях мэр Константин Павлов.

07:48 Зеленский с красным маком на пиджаке вчера в Северодонецке побывал дома у ветерана Андрея Новохатного.

07:46 У Порошенко поздравлять не стали, но воспроизвели риторику дня памяти и примирения, который отмечался вчера.

07:40 Сегодня также интересно, кто из представителей власти и политбомонда показательно проигнорирует День Победы. Вот, к примеру, омбудсмен Людмила Денисова поздравила с днем матери, который в Украине отмечают явно меньше, чем 9 мая.

Та же история - в Минсоцполитики, которое у нас вроде бы опекает в том числе ветеранов и детей войны.

07:37 С праздником поздравил глава Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Он опубликовал ролик на русском и украинском языках. Идея видео - внуки и правнуки пишут письма своим воевавшим предкам прямо в прошлое, в окопы.

"Мы назвали сына в твою честь. Пусть носит гордое имя бесстрашного прадедушки", - говорит один из авторов писем.

07:35 В соцсетях уже массово делятся песней "День Победы" композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. Ее в 1975 году впервые исполнил певец Лев Лещенко.

07:30 Владимир Зеленский поменял фото обложки на Facebook. "С днем победы над нацизмом!" гласит надпись на фоне украинского флага.

07:23 Украинские политики начинают публиковать фотографии своих предков, которые воевали или застали войну.

07:19 Вот, как люди возлагали цветы в прошлом году к Вечному огню в Киеве - несмотря на карантин и постоянные унизительные дезинфекции, которых никогда не делают на сборищах праворадикалов.