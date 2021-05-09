В Украине за год расходы для людей на коммунальные услуги резко возросли. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в пятницу, 7 мая.

Средние цены на содержание жилья и коммунальные услуги, топливо и газ увеличились за апрель в Украине на 0,4%, но за год выросли в целом на 26,5%.

По данным Госстата, тарифы на содержание и ремонт дома выросли за год на 5,6%, водоснабжение - 11,5%, канализацию - 18,7%, электричество - 36,6%, природный газ - 89,9%, горячую воду и отопление - 14,8%.

Ранее мы рассказывали, как изменятся тарифы на коммуналку для украинцев. С 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. В последние месяцы действовала единая цена - 6,99 гривен за куб, но с мая поставщики обновили ценники. Ценник на электричество для населения остается на уровне 1,68 гривен за киловатт.

Также сообщали, что Совет Национальной безопасности Украины планирует рассмотреть вопросы, связанные с ухудшением экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

А на днях глава "Укртеплокоммунэнерго" заявил, что в Украине оказался под угрозой срыва будущий отопительный сезон, и предупредил, что жители страны могут остаться без горячей воды и отопления.