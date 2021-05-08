Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало отчет по материалам дела о смерти основателя культовой гранж-группы Nirvana Курта Кобейна, который ушел из жизни в 1994 году.

Десятистраничный отчет опубликован на сайте ФБР.

Данные материалы представляют собой два письма с призывом расследовать смерть Кобейна как убийство, а не самоубийство, и ответы ФБР на них.

"С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось", - написал автор одного из писем.

Курт Кобейн покинул наш мир 27 лет назад, 5 апреля 1994 года. По официальной версии, он ввел себе смертельную дозу героина и выстрелил в голову из ружья.

"Миллионы фанатов по всему миру хотели бы, чтобы несоответствия, связанные со смертью, были устранены раз и навсегда. Прискорбно думать, что в Соединенных Штатах можно допустить такую несправедливость", - говорится в другом письме.

При этом ФБР отвечало авторам писем, что расследование обстоятельств гибели фронтмена Nirvana не входит в юрисдикцию Бюро.

"Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства. Однако большинство расследований убийств/смертей обычно подпадают под юрисдикцию властей штатов и мэрий городов... На основании предоставленной вами информации мы не можем выявить какие-либо нарушения федерального закона в рамках следственной юрисдикции ФБР", - говорится в ответе Бюро.

Ранее мы рассказывали, что гитару Курта Кобейна продали на аукционе в США за рекордные шесть миллионов долларов. С ней музыкант выступал незадолго до самоубийства на одном из самых известных концертов группы MTV Unplugged In New York, состоявшемся 18 ноября 1993 года.

Также сообщали, что в сети появились психоделические картины лидера Nirvana.