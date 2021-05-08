Аналитики считают, что восстановление заброшенной авиабазы "Эриксон" Военно-воздушных сил Соединенных Штатов может угрожать полетам авиации России в этом регионе.

Об этом пишет Forbes.

"Когда будет вновь открыта авиабаза "Эриксон" на острове Шемья - вот тогда будет повод поволноваться", - говорится в материале.

Отметим, авиабаза Эриксон на острове Шемья (остров в составе Алеутских островов - Ред.) находится ближе всего к границам РФ, в 320 километрах. Он была закрыта в 1994 году с прекращением Холодной войны, однако на данном этапе там продолжает действовать военный аэропорт.

Ранее мы рассказывали, что ВВС США испытали систему высокоточного оружия "Золотая Орда". В рамках испытания были одновременно применены сразу четыре авиабомбы. В результате бомбы смогли синхронно поразить четыре разные цели.

Также сообщали, что в прошлом году глава штаба ВВС США призвал готовиться к большой войне с Россией и Китаем.

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