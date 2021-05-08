Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании Axiom Space подписали договор об отправке туриста на Международную космическую станцию (МКС), которая испытывает технические проблемы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАСА.

"NASA и Axiom Space подписали договор на первую частную миссию космонавта на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представители компаний проведут телеконференцию со СМИ в понедельник, 10 мая, чтобы сообщить более подробную информацию о миссии.

Полет под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года. Экипаж Axiom Space хотят запустить из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

Как сообщала "Страна", Китай запустил на орбиту модуль космической станции, которую достроят в 2022 году. Запуск ракеты с базовым модулем станции состоялся на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени.

Напомним, что впервые командиром на борту МКС станет французский космонавт.