В оперативном штабе Тернополя приняли решение ограничить вместимость городского стадиона для зрителей финала Кубка Украины между ФК "Динамо" Киев и луганской "Зарей" из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Городской стадион имени Шухевича можно будет заполнить не более чем на 20% от его общей вместимости.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ).

Встреча "Динамо" - "Заря" пройдет в Тернополе на городском стадионе. Его вместимость не очень велика всего - 15 150 зрителей. И согласно решению властей прийти на стадион, и поболеть за свои команды, в лучшем случае смогут чуть более 3 000 человек.

Футбольные клубы "Динамо" и "Заря" получили равное количество билетов на матч. Также билеты на матч будут распределены онлайн и офлайн.

Ранее сообщалось, что Комиссии Украинской ассоциации футбола не понравилось качество газона в Тернополе. Однако вариант с переносом матча в другой город не рассматривался.

Финал Кубка Украины состоится 13 мая. Начало игры - в 19:00.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" сыграть друг с другом в финале Лиги Европы.