На парламентских выборах в Шотландии побеждает правящая Шотландская национальная партия (ШНП), которая выступает за независимость страны от Великобритании.

Об этом сообщает TACC в субботу, 8 мая.

"Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" (партия "Зеленых" - Ред.) вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента", - заявила председатель партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен.

На странице партии в Facebook появилось сообщение о том, что ШНП набрала 62 голоса из 129 возможных.

"SNP (ШНП - Ред.) выиграла самое большое количество округов на парламентских выборах в Шотландии за всю историю - 62", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы прошли 6 мая.

Ранее Никола Стерджен заявила, что собирается провести повторный референдум о независимости уже в 2021 году 18 сентября 2014 года прошел первый референдум, тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. После этого Шотландская национальная партия поставила цель провести новое голосование.

Также мы рассказывали, что первая министр Шотландии ранее заявила, что решение о выходе Великобритании из Евросоюза противоречит желанию шотландцев, поэтому Шотландия должна обрести независимость.