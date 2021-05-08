Во вторник, 11 мая, в Украине начинается масштабный форум "Украина 30. Безопасность страны". Он продлится три дня. В рамках мероприятия будут выступать главы органов власти и силовых структур в Украине, в т.ч. временная поверенная посольства США Кристина Квин и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на организаторов форума.

"В рамках мероприятия ключевые представители украинской власти, Вооруженных сил Украины, СБУ, МВД, международных партнеров будут обсуждать Стратегию национальной безопасности государства, боеспособность украинской армии, а также аспекты внутренней безопасности, за которую отвечает Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении.

Форум откроет президент Украины Владимир Зеленский. Он расскажет об основных принципах Стратегии национальной безопасности Украины.

Кроме того, выступят руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, временная поверенная в делах США Кристина Квин, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Службы безопасности Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Второй день будет посвящен теме национальной безопасности в сфере обороны и роли Вооруженных сил Украины. В частности, реформированию ВСУ и оборонно-промышленного комплекса по стандартам НАТО и боеспособности военного резерва. С выступлениями выйдут министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Украины Руслан Хомчак. В сессиях примут участие руководители отдельных родов войск, будут говорить о готовности к защите государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков откроет третий день Форума. Главная тема этого дня - внутренняя безопасность государства и защита его границ.

В сессиях примут участие глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Будут говорить о вызовах среды безопасности и перспективах их преодоления, повышении возможностей в сфере гражданской защиты и общественной безопасности, а также о безопасности границ, миграционных процессах и международном сотрудничестве", - сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщала "Страна", ВСУ впервые испытали имитатор, который учит уничтожать вражеские самолеты и беспилотники. FT-1 используется для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Украину не позвали на очередной саммит НАТО в середине июня.