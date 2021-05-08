Польская спортсменка Йоанна Волош, выступающая за итальянскую волейбольную команду "Имоко Воллей", решила опубликовать в сети откровенное фото. Это она сделала после победы в составе своей команды в Кубке европейских чемпионов ЕКВ.

Спортсменка разместила у себя в Instagram черно-белый снимок, на котором предстала абсолютно голой, но прикрылась выигранным кубком.

Волош опубликовала подобное фото уже не в первый раз. В 2019 году она позировала голой, спрятавшись за кубком после победы "Имоко Воллей" в чемпионате Италии по волейболу.

Как сообщала "Страна", главы 17 федераций спорта Украины просят Зеленского и Раду не сокращать финансирование. Руководители спортивных федераций призвали власти сократить расходы на сумму, которая была заложена для участия украинских спортсменов в летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая была перенесена на следующий год из-за коронавируса.

Напомним, что в 2019 году сборная Украины обыграла бельгийцев и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. Сумев выйти в раунд плей-офф из группового турнира, наши парни в 1/8 финала в 5 сетах победили Бельгию. Итоговый счет встречи 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15).

Так же мы рассказывали, что сборная Украины впервые в истории выиграла Евролигу по волейболу.