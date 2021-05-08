В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область встретился с участником боевых действий во время Второй мировой войны, бывшим руководителем НПО "Импульс" Андреем Новохатним.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства сообщил на своей странице в Facebook.

Президент побывал в доме у ветерана, где пообщался с ним и его семьей.

Во время беседы с Зеленским Андрей Новохатний поделился воспоминаниями со времен Второй мировой войны и рассказал о своем жизненном пути. В свою очередь, президент пожелал ветерану крепкого здоровья, добавив, что он 95-летний ветеран в хорошей форме.

Напомним, 8 мая президент Украины приехал на Донбасс с рабочей поездкой. Вместе с ним в Луганскую область прибыли послы G7 и Европейского союза. Глава государства принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Также мы рассказывали, что Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, который наша страна отмечает накануне Дня Победы.