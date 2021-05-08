В субботу, 8 мая, в столице Афганистана Кабуле в школе для девочек произошло несколько взрывов. По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек погибли, более 50 ранены.

Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел страны сообщает Reuturs.

"В результате множественных взрывов в школе в столице Афганистана Кабуле в субботу погибли по меньшей мере 40 человек и были ранены десятки, в основном студентки, заявили официальные лица", - говорится в сообщении.

Как пишет Reuturs, на телеканал ToloNews были показал кадры, на которых книги и школьные сумки были разбросаны по залитой кровью дороге, а жители спешили на помощь пострадавшим.

По мнению президента Афганистана Ашрафа Гани, за нападением стоят повстанцы Талибана.

В свою очередь, представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан заявил, 52 человека ранены.

"Сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем еще два взрыва произошли возле школы для девочек в Кабуле", - сказала школьная учительница.

Ранее мы рассказывали, что в марте в Афганистане произошел теракт. Погибли 8 человек.

Также сообщали, как в Афганистане взорвались сотни автомобилей с горючим, 60 человек были ранены.