Начальник станции 25-й украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба рассказал, что за время пандемии коронавируса COVID-19 природа Антарктиды "отдохнула" от туристов. Турпоток туда сократился до минимума. Для того, чтобы посетить этот южный континент стало необходимо получить спецразрешение от властей Аргентины или Чили.

Его цитирует издание "КП".

"Антарктида отдохнула от туристов. Приехать в Антарктиду легально стало нереально - не работал глобальный антарктический туроператор, чтобы выйти в Антарктиду, нужно было получать специальные разрешения властей - Чили или Аргентины. Это же не просто сел и поехал", - рассказал Юрий Отруба.

По его словам, в Антарктиде были только редкие туристы на своих яхтах. Они на станцию не заходили.

Маленький коллектив украинской экспедиции в Антарктиде из десяти человек всегда был рад гостям с Большой земли - благодаря им полярники узнавали какие-то новости. Хотя интернет на станции был всегда, с первой зимовки украинцев, но использовать его для общения с близкими разрешили только с 23-й экспедиции - и то ограничено. А с конца 25-й зимовки появилась возможность и болтать сколько угодно, и даже смотреть видео на Youtube.

До карантина на остров Галиндез, на котором расположена станция "Академик Вернадский", могло высадиться до двух суден с 270 людьми на борту в неделю. На станцию одновременно может зайти 25 человек - для них полярники могли провести небольшую экскурсию. Но есть места, куда нельзя заходить не только туристам, но и ученым - точнее, последним только по спецпропуску. А все потому, что вмешательство человека в местные экосистемы приносит вред. К примеру, гости с Большой земли могут попросту вытоптать местные растения.

Отмечается, что 25-я антарктическая экспедиция со станции "Академик Вернадский" уже вернулась домой.

Как сообщала "Страна", ученые обнаружили рекордное замедление теплого течения Гольфстрим, которое греет Европу. Ученые назвали замедление течения резким, так как оно произошло вопреки всем прогнозам.

Напомним, что члены полярной экспедиции PS104 смогли пробурить скважину в поперечном шельфе на западе ледника Пайн-Айленд в Антарктиде. Они извлекли отложения мелового периода. Проанализировав находку они пришли к выводу, что раньше в Антарктиде были тропики.