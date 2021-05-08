Папа Римский Франциск I поддержал идею законодательного отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на Всемирном форуме по сбору средств для обеспечения справедливого доступа к вакцинам, Франциск I сказал, что мир заражен "вирусом индивидуализма".

"Вариант этого вируса (индивидуализма - Ред.) - закрытый национализм, который предотвращает, например, интернационализм вакцин", - заявил Понтифик в предварительно записанном видеообращении.

Он также добавил, что есть другой вариант - "это когда мы ставим законы рынка, интеллектуального рынка или интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества".

Также Франциск I напомнил о большом количестве смертей из-за Covid-19 по всему миру.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал страны отказаться от патентов на вакцины против ковида. К этому предложению скептически отнеслись ряд стран Евросоюза.

Как сообщала "Страна", Билл Гейтс назвал создание вакцины от Covid-19 величайшим изобретением. Достоинствами таких препаратов бизнесмен считает приемлемую цену, простоту доставки и высокую способность к адаптации.