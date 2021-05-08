Обломки сверхтяжелой китайской ракеты "Чанчжэн-5" (CZ-5B), которая была запущена на орбиту 29 апреля и вышла из-под контроля, могут упасть на Землю уже утром в воскресенье, 9 мая.

Об этом сообщает Space Track в Twitter.

По данным ресурса, вход обломков ракеты в атмосферу нашей планеты произойдет 9 мая в 02:52 по всемирному координированному времени (UTC) (05:52 по Киеву) с зазором в 360 минут (шесть часов - Ред.). Приблизительные координаты места падения: 39,4 градусов широты и 180,5 - долготы.

"Время или место все еще не точное, учитывая большое окно; оба по-прежнему будут сильно отличаться", - добавили аналитики.

Напомним, Китай использовал 22-тонную ракету для запуска на орбиту части своей будущей космической станции. Обычно большинство объектов сгорают в атмосфере, однако крупный размер китайской ракеты вызывает опасения - некоторые ее части могут упасть на Землю и нанести вред, если они попадут в населенные районы.

В Пентагоне ранее прогнозировали, что китайская тяжелая ракета-носитель может на выходных упасть на Землю.

Также мы рассказывали, что в прошлом году американские эксперты заявили, что одна ступень китайской ракеты чуть не упала на Нью-Йорк.