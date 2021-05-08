Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что в стране удалось остановить третью волну Сovid-19. По ее словам, так же возможны и частичные ослабления карантинных ограничений.

Об этом она рассказала в субботу, 8 мая, в ходе саммита ЕС, как сообщает газета Handelsblatt.

"В Германии мы, кажется, остановили третью волну (коронавируса - Ред.)", - заявила фрау канцлер, выразив надежду о том, страна "сможет позволить себе то, что было возможно прошлым летом".

Напомним, 1 марта в Германии открылись парикмахерские, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса в течение двух с половиной месяцев.

Так же в Германии окончательно одобрили норму об ослаблении карантинных норм для граждан, которые полностью завершили вакцинацию от коронавируса или переболели Covid-19. Для таких жителей страны отменят действие комендантского часа, ограничения социальных контактов и т.п.

Еще мы рассказывали, что Ангела Меркель пообещала вакцинировать все взрослое население страны до конца лета. Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно.