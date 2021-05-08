Во Франции в альпийской коммуне Валуар лавина убила четверых туристов. Они находились в разных группах. Причем с начала недели от лавин в Альпах погибло уже 12 туристов. Об этом передает ресурс BFMTV.

По словам префекта департамента Паскаля Боло в составе первой группы туристов было два человека, во второй - трое, все они родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил только один человек. Самому младшему из погибших было 42 года, самому старшему - 76 лет.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

При этом сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

Экстренные службы предупреждали об особой лавинной опасности в эти выходные. Угроза схода лавин возросла из-за повышения температуры и после значительных снегопадов.

Как сообщала "Страна", в Индии при сходе ледника в горах пропали без вести 150 человек. Ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, вызвав наводнение в высокогорных районах.

Напомним, что в Карпатах пропавшего туриста не могли найти пять дней.