В субботу, 8 мая, в селе Новый Милятин, которое находится во Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Из-за этого движение на участке трассы Киев - Чоп сильно осложнено.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в своем Telegram-канале.

"Из-за ДТП с пострадавшими в населенном пункте Новый Милятин Львовской области серьезные осложнения в движении на автодороге Киев - Чоп от 495 км до 500 км", - говорится в сообщении.

В связи с этим патрульные просят водителей учитывать эту информацию при планировании поездки.

В свою очередь спикер патрульной полиции региона Екатерина Рыбий в комментарии изданию ZAXID.NET сообщила, что авария произошла 8 мая примерно в 12:00-13:00. В результате ДТП пострадал водитель.

"Столкнулись Ford под управлением 35-летнего иностранца и Renault Sandero, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В аварии пострадал пассажир одного из автомобилей", - заявила она.

На месте аварии работают следователи, спасатели, а также патрульные, которые регулируют движение.

Ранее мы рассказывали, что под Львовом на трассе Киев-Чоп в ДТП пострадали пять человек, включая троих детей.

Также сообщали, как на трассе "Киев-Чоп" внедорожник влетел в кирпичную остановку.