Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение о Центре противодействия дезинформации (ЦПД), созданным при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в марте.

Соответствующий документ глава государства подписал вечером в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Согласно положению, ЦПД подчинен СНБО. Общее направление и координацию деятельности будет осуществлять секретарь СНБО.

В документе указано, что предельная численность работников в новом органе составит 52 человека. У Кабинета министров Украины есть две недели на то, чтобы определить условия оплаты их труда.

В Офисе президента также рассказали, чем будет заниматься Центр противодействия дезинформации.

По данным пресс-службы ОП, этот орган должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации будет выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности для нашей страны и прогнозировать их последствия для национальных интересов.

Также ЦПД будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины. Для этого ЦПД может получать информацию от правоохранителей, разведки, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций, независимо от форм собственности и подчинения.

Между тем, ЦПД спустя месяц после его создания не смог разоблачить ни одного фейка, сославшись на незавершенность организационного процесса в данном органе.

А недавно мы рассказывали, что в СНБО заявили, что не знают адрес и телефон своего же ЦПД.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками.