В Полтавской области 6-летний ребенок напоролся на перевернутый вверх металлический стул и серьезно травмировал шею.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook в субботу, 8 мая.

По данным спасателей, травма произошла накануне. Сотрудники местного управления ГСЧС срезали металлическую конструкцию. После мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.

Родители рассказали, что мальчик упал и напоролся на перевернутый вверх металлический стул, играя во дворе.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Также сообщали, что в Черновцах экипаж патрульной полиции вернул родителям маленького потерявшегося мальчика. Правоохранители выяснили, что пока отец отвлекся, 4-летний путешественник незаметно вышел на улицу и потерялся. Полицейские оперативно разыскали папу ребенка и передали целого и невредимого мальчика счастливым родителям.