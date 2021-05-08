Во Львове состоялось мероприятие по случаю очередной годовщины формирования дивизии СС "Галичина", сражавшейся на стороне нацистской Германии в годы второй мировой. Для этого на местном Лычаковском кладбище собрались несколько десятков человек.

В ходе митинга зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко рассказал про планы провести следующий марш "резерва дивизии "Галичина" по Донецку и Москве. По его словам, он должен стать более большим, чем в Киеве.

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии ("СС Галичина" - Ред.) прошелся по Киеву. Следующий будет больше... Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед", - заявил Василий Бычко.

Также на мероприятии присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.

Как сообщала "Страна", у Зеленского осудили марш в честь дивизии СС "Галичина".

Напомним, что за зигование в центре Киева члена "Мовного патруля" накажут мелким штрафом либо исправительными работами.