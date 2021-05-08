В Минкульте заявили, что не выносили какие-либо устные запреты на проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Каких-либо устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, не предоставлялось", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Чиновники министерства также сообщают, что запрос на проведение мероприятий от КГГА там получили 7 мая.

"Проверив, что проведение мероприятий разграничены во времени, чтобы не допустить нарушения санитарно-эпидемических требований, разрешение было предоставлено. Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12:00 начат монтаж сцены", - говорится в пресс-релизе МКИП.

При этом в Минкультуры высказали обеспокоенность тем, что в "ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, выбрав путь публичного скандала".

Ранее в субботу, в КГГА заявили, что торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне под угрозой срыва, поскольку оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры", - рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, сообщила пресс-служба КГГА.

Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило напрямую от министра культуры. При этом никаких документов, подтверждающих это решение у руководства музея нет. По ее словам, речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

Как сообщала "Страна", под Киевом к 9 Мая решили обновить монумент в честь Дня Победы, но передумали и покрасили его в желто-синий.

Напомним, что в 2018 году в Украине на День Победы задерживали людей с советской символикой.

Также мы писали о том, как День Победы 9 мая отмечают в Берлине.