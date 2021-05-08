В Ровно, на военном полигоне ВСУ, впервые провели успешные испытания имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1, что поможет подготовить украинских военных к борьбе с вражескими самолетами и беспилотниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

FT-1 используется для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины. Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинской армии, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно.

"Этот комплекс - компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппарата - самолеты-мишени, переносную станцию ​​управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях. Имитатор не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния", - рассказал инженер ООО "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский.

Комплекс позволяет имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК "Тунгуска" (2С6), ЗРК "Стрела" (9К35), ЗРК "Бук" (9К37), ЗРК "С-300", ЗРК "Оса" (9К33), ППРУ-1 "Овод" (9С80), ПЗРК "Игла" (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка аппарата осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление "по-самолетному" в экстренных ситуациях.

"Учитывая то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах", - отметили в Минобороны.

Как рассказал старший преподаватель кафедры вооружения ХНУВС подполковник Валерий Воинов, результаты боевой стрельбы показали, что конус, который буксируется самолетом-мишенью и имитирует малоразмерную воздушную цель, соответствует требованиям имитации настоящих воздушных целей. Во время стрельб из зенитной самоходной установки "Шилка" сборный экипаж преподавателей Харьковского национального университета Воздушных сил Украины поразил цель на расстоянии около двух тысяч метров.

Напомним, раннее мы писали, что украинские военные поучаствуют в крупнейших учениях США в Европе.

Также сообщалось, что ВСУ начали испытания чешских боеприпасов к украинской "Рапире".