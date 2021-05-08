В Харькове в местном военном госпитале скончался раненный в зоне ООС военнослужащий ВСУ из Полтавской области. Старшего солдата Виктора Городниченко 28 апреля на Донбассе ранил снайпер-сепаратист.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Боец получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Ему оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмут, а позднее - в Харьков. Но 8 мая, несмотря на операции, житель Миргородского района скончался.

Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

Как сообщала "Страна", во Львове умер боец батальона "Айдар". Он являлся военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. В понедельник, 10 мая, в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Хомчак сделал прививку от коронавируса в военном госпитале на Донбассе. Служащие в зоне ООС бойцы имеют первоочередное право на получение вакцины от COVID-19. Уже вакцинировано как минимум 31 555 военнослужащих Украины.