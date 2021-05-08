Чешский премьер-министр Андрей Бабиш обратился к странам Европейского союза с просьбой выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату, чтобы подтвердить свою солидарность с Прагой.

Об этом пишет газета "Mlada fronta DNES".

Свою просьбу глава правительства Чехии озвучил в ходе неформальной встречи европейских лидеров в португальском городе Порту.

"Европа не может смириться с такими действиями России. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член Евросоюза, то атакуют весь Евросоюз", - отметил Бабиш.

Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

После этого Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Затем глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении посольства России до 5 человек.

Позже президент Чехии Милош Земан в телеобращении заверил, что доказательств причастности российских граждан ко взрывам во Врбетице на данный момент нет. Сенат Парламента Чешской республики в ответ на это намерен инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны.