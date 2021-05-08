"Укрзализныця" извинилась за инцидент с поездом, который следовал из Киева в Николаев. Там пассажирам пришлось "спасаться" ведрами из-за дырявой крыши.

Соответствующий комментарий был оставлен под постом Галины Попцовой, разместившей видео в Facebook.

"От имени Укрзализныци приносим извинения за негативный опыт, с которым Вы столкнулись. Информация передана в соответствующее подразделение", - говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныце" рассказали, что по прибытию на конечную станцию будет проведет детальный осмотр вагона и его ремонт.

Напомним, в поезде Киев-Николаев пассажирам пришлось держать возле себя ведра, так как на них лилась вода из-за дыр в потолке во время дождя. Пассажирам, чтобы оставаться сухими, пришлось постоянно следить за вещами и пригибать ноги, так как в некоторых местах на полу образовывались лужи.

Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры опубликовали приказ N561/36183, которым фактически предписывается повысить стоимость пассажирского проезда на поездах в Украине на 16% до конца года.