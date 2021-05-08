К маршу памяти онлайн "Наш полк", который второй год подряд ко Дню Победы организовывает телеканал "Интер", присоединились уже более миллиона человек. Каждый час к этому символическому маршу присоединяются все новые и новые участники.

Марш стартовал 21 апреля и продлится до конца дня 9 мая. Присоединиться к важному шествию, почтив таким образом память воинов-победителей, может каждый. Для этого нужно позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные) или зайти на сайт polk.inter.ua и нажать кнопку "Я иду!".

Из-за карантина традиционные марши памяти, во время которых тысячи людей 9 Мая проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны, не могут быть официально проведены. Но "Наш полк" продолжает идти! Давайте вместе отдадим дань памяти и уважения тем, кто встал на защиту Родины в той страшной войне. Мы не должны забывать, что мы – потомки победителей. Сохраним память о войне и Победе!

О том, как проходит марш памяти онлайн "Наш полк", телезрители узнают в традиционном телемарафоне "Наша Победа", который начнется на "Интере" завтра, 9 мая, в 7:00. После марафона – лучшие фильмы о Великой Отечественной: в 10:45 – "А зори здесь тихие…", в 13:40 – 6-серийная военная драма "Ни шагу назад 2. На линии фронта", в 18:30 – "В бой идут одни "старики". А в 20:30 на "Интере" – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Празднуйте День Победы вместе с "Интером"!

Напомним, ране мы писали, что канал "Интер" покажет большой праздничный концерт 9 мая.

Также сообщалось, что телеканал "Интер" ко Дню Победы проведет акцию "Правнуки помнят".