В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Вместе с ним в Луганскую область прибыли послы G7 и Европейского союза.

Об этом говорится на сайте Офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также в ОП рассказали, что глава государства возьмет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Позже глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии с поездки на Донбасс у себя на странице в Twitter. На них можно заметить, как возлагают цветы и фотографируются с пришедшими туда людьми.

A symbolic moment, the German Ambassador @AnkaFeldhusen laying flowers in Milove, where the liberation of Ukraine from Nazi Germany started in 1943. pic.twitter.com/IhkBmastBU — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

...to their President @ZelenskyyUa to perform his official duties... pic.twitter.com/AxXyrze0ka — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

... and to join them on this Day of Remembrance and Reconciliation pic.twitter.com/WE1TF8A1Iw — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

Напомним, накануне Дня Победы Украина отмечает 8 мая День памяти, скорби и примирения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.